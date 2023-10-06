نائب رئيس حزب المؤتمر: نصر أكتوبر أعاد لمصر عزتها

أعرب اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق، عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع قادة القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف اللواء دكتور رضا فرحات أن نصر حرب أكتوبر عام 1973 أعاد لمصر العزة والكبرياء، وأكد على تماسك وتلاحم الشعب المصري مع القوات المسلحة. وأشار إلى أن حرب أكتوبر لا تزال إنجازًا تاريخيًا يُحتفى به ويُتحدث عنه بفخر، وقد أرسخت قيم البطولة والولاء الوطني في نفوس جميع أفراد المجتمع المصري.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر ساهم في تعزيز قيم الاستقلال والوحدة الوطنية، وكان درسًا هامًا في كيفية التخطيط الاستراتيجي والبطولة في استعادة الأراضي المحتلة وإعادة مصر إلى مكانتها الريادية.