سكرتير مفوضية الأمم المتحدة: ملف الحقوق والحريات شهد تطورا ملموسا في عهد السيسي

أكد وائل نجم، المحامي بالنقض وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة، أن ملف حقوق الإنسان والحريات قد شهد تطورًا ملموسًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه تم العفو عن العديد من السجناء في مصر، مع الشرط أن لا تكون أيديهم ملطخة بالدماء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “خط أحمر” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن إنجازات الرئيس السيسي قد تجسدت في تنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، سواء في القرى والمراكز أو المحافظات. وأشار إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ولكن الدولة استمرت في تنفيذ المشروعات القومية على الرغم من تلك الأزمات.

وأوضح سكرتير مفوضية الأمم المتحدة أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي تشمل مشروعات مهمة مثل مدينة الدواء ومشروع إصلاح مليون ونصف فدان، بالإضافة إلى مبادرات صحية لمكافحة الأمراض المزمنة.