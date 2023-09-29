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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفوضية اللاجئين: مصر دولة مضيافة وبلد لكل عربي| فيديو

فراس الخطيب
فراس الخطيب

قال فراس الخطيب، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن مصر دولة مضيافة لجيرانها، وهي بلد لكل عربي.

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وأضاف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، خلال لقائه في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن مصر دولة مضيافة لجيرانها، وتفتح ذراعها لكل المواطنين من كل البلدان، وتعاملهم معاملة كريمة.

وأكد “الخطيب” أن أزمة اللاجئين حول العالم لا تزال في تسارع، وتشهد حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية؛ نتيجة للحروب والصراعات التي يشهدها العالم، وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة السودان، وما إلى ذلك.

وأوضح أنه نتيجة لهذه الحروب والأزمات؛ يفقد عدد كبير من اللاجئين عملهم، بسبب تركهم لبلادهم بحثًا عن الأمان، فضلًا عن فقدانهم للتعليم وتعرضهم للسرقة.

مفوضية مصر

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