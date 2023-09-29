عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدة: نحرص على توعية الناخبين لتقديم صورة حضارية عن عراقة مصر

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وحملاتهم، تتناسب مع حجم وأهمية الانتخابات التي تحدد المنصب الأهم في مصر، وتتناسب مع الدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

محمود مسلم يتحدث عن مبادرة المتحدة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشركة تقول إنها منفتحة على كل المرشحين، وأرسلت لهم أن يرشحوا مسئولين إعلاميين للتواصل معها، وستنشر كل أنشطتهم.

ولفت إلى أن البيان يؤكد أن كل الإصدارات على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمبادرة تؤكد أن هناك نية أن تكون العملية الانتخابية شفافة، تخضع للقانون المصري، تحاول فيها القنوات والصحف ليس فقط توعية المواطن بالإجراءات الانتخابية، وإنما منبر لكل المرشحين للتعبير عن برامجهم، وأن يكون النشر بحيادية، وتطبيق القواعد المهنية.

وختم: "مبادرة الشركة المتحدة تكاد تكون غير مسبوقة، وجيدة جدًا، وقنوات المتحدة تهتم إلى جانب عرض برامج المرشحين، بالتثقيف السياسي وتوعية الناخبين بالإجراءات، لأنه من مصلحة مصر أن يكون هناك أكبر عدد من الناخبين، وأن تكون النتيجة حقيقية، ومن مصلحة مصر أن يعرف الناخبين الإجراءات، حتى لا تكون الأصوات باطلة، ولنقدم صورة حضارية تعبر عن عراقة مصر". 

محمود مسلم الشركة المتحدة محمد الباز برنامج آخر النهار النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

سميحة أيوب: حرب أكتوبر مظلومة سينمائيا ودعائيا

جابر القرموطي: الدولة تعمل بجد على ملف المدارس التكنولوجية

سميحة أيوب: إغلاق المسرح المدرسي أثر على الشباب بشكل واضح

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية فرصة أمام الجميع

عضو الشعبة يكشف أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

كان لازم أمشي.. تعليق مفاجئ من محمد شريف حول رحيله عن الأهلي

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ترشيحاتنا

الهلال يفوز بثنائية على الشباب في الدوري السعودي

لاعب الأهلي يتجاهل تحية الجمهور.. ومفاجأة من كهربا وكولر| فيديو

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ