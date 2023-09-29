المتحدة: نحرص على توعية الناخبين لتقديم صورة حضارية عن عراقة مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المبادرة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وحملاتهم، تتناسب مع حجم وأهمية الانتخابات التي تحدد المنصب الأهم في مصر، وتتناسب مع الدستور والقوانين وأكواد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومواثيق الشرف الإعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

محمود مسلم يتحدث عن مبادرة المتحدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الشركة تقول إنها منفتحة على كل المرشحين، وأرسلت لهم أن يرشحوا مسئولين إعلاميين للتواصل معها، وستنشر كل أنشطتهم.

ولفت إلى أن البيان يؤكد أن كل الإصدارات على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والمبادرة تؤكد أن هناك نية أن تكون العملية الانتخابية شفافة، تخضع للقانون المصري، تحاول فيها القنوات والصحف ليس فقط توعية المواطن بالإجراءات الانتخابية، وإنما منبر لكل المرشحين للتعبير عن برامجهم، وأن يكون النشر بحيادية، وتطبيق القواعد المهنية.

وختم: "مبادرة الشركة المتحدة تكاد تكون غير مسبوقة، وجيدة جدًا، وقنوات المتحدة تهتم إلى جانب عرض برامج المرشحين، بالتثقيف السياسي وتوعية الناخبين بالإجراءات، لأنه من مصلحة مصر أن يكون هناك أكبر عدد من الناخبين، وأن تكون النتيجة حقيقية، ومن مصلحة مصر أن يعرف الناخبين الإجراءات، حتى لا تكون الأصوات باطلة، ولنقدم صورة حضارية تعبر عن عراقة مصر".