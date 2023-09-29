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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا بشأن موقفها من مرشحي الانتخابات الرئاسية، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقالت المتحدة: "بعد الإعلان رسميا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الإنتخابات الرئاسية التي تعتبر أهم حدث يحدد مصير المصريين ويرسم خطوات وطريق مستقبل بلادنا مصر لما لمنصب رئيس الجمهورية الذي تجرى حوله الإنتخابات من أهمية.. فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على التالي:

- الشركة المتحدة بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزاما بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المنظمة لتغطية الانتخابات.

لشركة المتحدة ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ في اطار حرصها على تعريف  المواطن المصري وتوعيته بأهمية الانتخابات واجراءاتها المختلفة وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين بما يعكس صورة مصر الحضارية وعراقة وريادة إعلامها.

-الشركة المتحدة تشير إلى تأهب جميع اصداراتها لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم  في مصر؛  بداية من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان المخطط الزمني؛ مرورا بفترات التوكيلات وفتح باب الترشح وصولا إلى إجراء الانتخابات والإعادة وفرز النتائج وإعلان الفائز.. وذلك من خلال عدد من الصحفيين والإعلاميين المدربين وعبر أحدث وسائل التكنولوجيا والأدوات المتطورة التى تملكها الشركة وتساعد في إتمام المهمة.

يأتي بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محددا لموقفها من كافة المرشحين الفعليين بعد فتح باب الترشح، مرحبة بالتواصل مع حملات المرشحين جميعهم في إطار المتفق عليه من قواعد مهنية منظمة.

لشركة المتحدة المعركة الانتخابية الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الدستورى

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