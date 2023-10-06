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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة هيفاء وهبي تخطف القلوب بإطلالة ساحرة .. شاهد

زينب فياض
زينب فياض

حرصت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت زينب فياض بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مجسم باللون الاسود ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت مكياج ناعم وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

 علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقممن والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديهاابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري،وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

 

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