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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بنطال ممزق .. نرمين الفقى تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

نرمين الفقى
نرمين الفقى

خطفت الفنانة نرمين الفقى انظار متابعيها بصورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقى اثناء قضاء عطلتها الصيفية بإطلالة مبهجة مرتدية تي شيرت وبنطال جينز ممزق باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

أعمال قادمة

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية"، ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي

وتألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداثه حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة، ومنها نقاش الخيانة الزوجية، والمشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، وسعي الأشخاص وراء التريندات، ووقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل “أبو العروسة” الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.

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