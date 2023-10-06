الأوقاف لأهالي شمال سيناء: اغتنموا فرصة وجود مراكز الثقافة الإسلامية

استعدت المراكز الثقافية بأوقاف شمال سيناء، لبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024 غدا السبت، حيث تفقد الدكتور رمضان عفيفي بحيري، مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، على هامش زيارته مع القافلة الدعوية المشتركة لمديرية أوقاف شمال سيناء، مقار المراكز الثقافية، للاطمئنان على مدى الاستعداد والجاهزية، كما التقى بالجهاز الإداري، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المراكز.

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الثقافة الإسلامية:

كما دعا عفيفي جمهور الحاضرين من أهالي شمال سيناء أثناء كلمته بمسجد النصر بالعريش، إلى اغتنام الفرصة بوجود مراكز الثقافة الإسلامية في ثلاث مدن رئيسية بمحافظة شمال سيناء (العريش، بئر العبد، الحسنة).

ويتم تدريس المنهج الوسطى، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم، ودعوة الجميع للالتحاق بهذه المراكز حتى يصل الخير ويعم على الجميع.