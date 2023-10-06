عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف لأهالي شمال سيناء: اغتنموا فرصة وجود مراكز الثقافة الإسلامية

القافلة الدعوية المشتركة
القافلة الدعوية المشتركة لمديرية أوقاف شمال سيناء

استعدت المراكز الثقافية بأوقاف شمال سيناء، لبدأ العام الدراسي الجديد 2023/2024 غدا السبت، حيث تفقد الدكتور رمضان عفيفي بحيري، مدير عام المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، على هامش زيارته مع القافلة الدعوية المشتركة لمديرية أوقاف شمال سيناء، مقار المراكز الثقافية، للاطمئنان على مدى الاستعداد والجاهزية، كما التقى بالجهاز الإداري، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المراكز.
[[system- code: ad: autoads]]
الثقافة الإسلامية:

كما دعا عفيفي جمهور الحاضرين من أهالي شمال سيناء أثناء كلمته بمسجد النصر بالعريش، إلى اغتنام الفرصة بوجود مراكز الثقافة الإسلامية في ثلاث مدن رئيسية بمحافظة شمال سيناء (العريش، بئر العبد، الحسنة).

ويتم تدريس المنهج الوسطى، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم، ودعوة الجميع للالتحاق بهذه المراكز حتى يصل الخير ويعم على الجميع.

txt

الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في شمال وجنوب سيناء

سيناء المراكز الثقافية أوقاف مقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ