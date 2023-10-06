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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسط ترقب مصري.. سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية اليوم

الكونفدرالية ودوري
الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

تحتضن مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

تعرف على موعد وتفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

سحب قرعة الكونفدرالية 

ويبدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الحفل بسحب قرعة الكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ثم قرعة دوري أبطال إفريقيا في الرابعة عصرا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في قرعة  دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.


تصنيف أندية مجموعات دوري أبطال إفريقيا


التصنيف الأول: الأهلي، الوداد، الترجي، صن داونز.
التصنيف الثاني شباب بلوزداد، سيبما، بيراميدز، بترو أتلتيكو.
التصنيف الثالث، مازيمبي، أسيك ميموزا، الهلال السوداني، يانج أفريكانز.
التصنيف الرابع: النجم الساحلي، ميدياما الغاني، نواذيبو الموريتاني، جالاكسي البتسواني.

 

فرق الكونفدرالية


التصنيف الأول: الزمالك، نهضة بركان، اتحاد العاصمة الجزائري، ريفرز يونايتد النيجيري.
التصيف الثاني: ديابل نوار الكونغولي، الإفريقي التونسي، فيوتشر، ساجرا الأنجولي.
التصنيف الثالث: لوبيتو الأنجولي، دريمز الغاني، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.
التصنيف الرابع: سوبر سبورت الجنوب إفريقي، الملعب المالي، الهلال الليبي، سيخوخون الجنوب إفريقي.

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