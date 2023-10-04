أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الأربعاء، الموعد الرسمي لسحب قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وتقرر، أن تقام القرعة يوم الجمعة المقبل 6 أكتوبر الجاري، في تمام الواحدة ظهرا.

ومن المقرر، أن ينطلق دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

وتأهل الأهلي وبيراميدز لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل الزمالك وفيوتشر لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.