مش القرش بس.. تعرف على الأسماك الخطرة فى البحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة مؤخرًا عن بدء دراسة سلوكيات أسماك القرش في البحر الأحمر، مع التركيز على الأنواع الأكثر خطورة، ورغم وجود حوالي 44 نوعًا مختلفًا من أسماك القرش في هذه المياه، إلا أنه ليست جميعها تشكل تهديدًا للإنسان فقط، ولكن هناك أسماك تشكل خطرا على حياة الإنسان رغم صغر وزنها وحجمها إلا أنها تشكل خطورة .

في هذا التقرير نتعرف على بعض أنواع الأسماك الموجودة في البحر الأحمر…

سمكة الباراكودا:

تعد سمكة الباراكودا واحدة من أنواع القروش القاضمة والخطرة، ويكمن خطرها في سرعتها الكبيرة وأسنانها الحادة، التي تمكنها من تمزيق جسم الإنسان. على الرغم من أن معظم الإصابات تحدث في المياه السطحية، فإنها نادرة الوقوع تحت الماء، حيث لا تفضل لحم الإنسان.

سمكة الموراي:

تُعَد سمكة الموراي من أكبر الأسماك ويصل طولها إلى ثلاثة أمتار ، وتتميز بأسنانها الحادة والقوية، ويُمكنها أن تتسبب في إصابات خطيرة للإنسان، لحمها يحتوي على سم يُدعى "سمسم سيغواتيرا"، ولكنها بدأت تتأقلم مع الغواصين بسبب تغذيتهم لها.

أسماك الأسد والديك:

تنتمي هذه الأسماك لأنواع الأسماك الصخرية، وتتميز بألوانها الزاهية والجذابة. عندما تشعر بالخطر، تفرغ سمومها في الفريسة. رغم أن هذه الأسماك لا تهاجم الإنسان مباشرة، فإنها تتفاعل بشكل سلبي مع حركات أجهزة التنفس تحت الماء، مما يجعلها تصبح أكثر عدوانية.

سمكة الشيطان:

تشبه سمكة الشيطان الأسماك الصخرية وتصل طولها أحيانًا إلى 30 سنتيمترًا. إصاباتها خطيرة للغاية، حيث يُمكنها أحيانًا أن تؤدي إلى الوفاة في لحظات بسبب سمها الذي تفرغه من خلال أشواكها الظهرية.