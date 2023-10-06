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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى العطلة الأسبوعية..

رئيس جهاز الشروق: لجنة الإزالة الفورية توقف مخالفة بناء في العطلة الأسبوعية

إزالة مخالفة في مدينة
إزالة مخالفة في مدينة الشروق

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية، المكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الإجازات، أوقفت مخالفة بناء فى مهدها، حيث استغل صاحب المخالفة، يوم العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة رصدت المخالفة يوم العطلة الأسبوعية، وعلى الفور أزالت الشدة الخشبية، مع التحفظ على الأدوات ومعدات البناء، وذلك بأحد العقارات بحى النادى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة، وإيقاف التعامل على العقار.

وطالب المهندس على سعد، أصحاب قطع الأراضى بالمدينة، بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة للشروط، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص الصادرة حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
 

مدينة الشروق الاستثمار الشروط البنائية تراخيص البناء المخالفة

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