عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يستعيد ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيد..تفاصيل

فرج عامر
فرج عامر

ذكر المهندس فرج عامر ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب فرج عامر:"في ذكري حرب اكتوبر التي شاركت فيها كملازم أول مهندس و شارك أخي الأكبر كرائد مدفعية و شارك ابن عمي كنقيب دفاع جوي و كانت اكبر و اعظم عمل ملحمي في تاريخ مصر التي حققت انتصارًا لم يشهد التاريخ المعاصر مثله".

 

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة رسالة غامضة  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثارت تكهنات العديد من متابعيه.

وكتب فرج عامر رسالة مقتضبة نصها: "اللي يبيع ضميره علشان يرضيك ولو بكلمة، تأكد انه هيبيعك عند أول فرصة وبابخس الاثمان، واللي يجاملك بيضرك".

يبدأ سموحة مواجهات شهر أكتوبر بمباراة قوية مع المقاولون العرب يوم الخميس 5 أكتوبر، ثم مواجهة فريق الزمالك 21 أكتوبر، وأخيرا ينهى المواجهات بصدام مع فريق زد الصاعد حديثا للدورى.

المهندس فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ