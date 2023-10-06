فرج عامر يستعيد ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيد..تفاصيل

ذكر المهندس فرج عامر ذكرياته مع حرب أكتوبر المجيدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر:"في ذكري حرب اكتوبر التي شاركت فيها كملازم أول مهندس و شارك أخي الأكبر كرائد مدفعية و شارك ابن عمي كنقيب دفاع جوي و كانت اكبر و اعظم عمل ملحمي في تاريخ مصر التي حققت انتصارًا لم يشهد التاريخ المعاصر مثله".

وجه فرج عامر رئيس نادى سموحة رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أثارت تكهنات العديد من متابعيه.

وكتب فرج عامر رسالة مقتضبة نصها: "اللي يبيع ضميره علشان يرضيك ولو بكلمة، تأكد انه هيبيعك عند أول فرصة وبابخس الاثمان، واللي يجاملك بيضرك".

يبدأ سموحة مواجهات شهر أكتوبر بمباراة قوية مع المقاولون العرب يوم الخميس 5 أكتوبر، ثم مواجهة فريق الزمالك 21 أكتوبر، وأخيرا ينهى المواجهات بصدام مع فريق زد الصاعد حديثا للدورى.