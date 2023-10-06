الرئيس السيسي: يجب مرافقة سيارة غرفة إدارة الأزمة المتحركة مع كل محافظ

قال الرئيس عيد الفتاح السيسي، إنه جاء اليوم ليطمئن على الغرف في كل المحافظات والتي جاري تعميمها.



وأضاف الرئيس السيسي، أن غرفة إدارة الأزمة المتحركة وهى السيارة المتنقلة يمكن أن ترافق المحافظ أثناء تفقده لاى أزمة على الأرض.

وأعرب الرئيس السيسي، عن سعادته بالتطور الذي حدث في التنظيم والإدارة وتنظيم إدارة لديها هذا المستوى والتطور، والأدوات المتاحة للإغاثة فيما يحص أعمال المحافظة.





تجميع العناصر الهندسية

وشدد على أنه خلال شهر أو شهرين سوف يطلب تجميع العناصر الهندسية لتفقدها وبعد شهر سوف يتفقد العناصر الفنية الموجودة في كل محافظة.