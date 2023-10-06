جامعة عين شمس في أسبوع| معرض للوحات الفنية من إبداع كلية التربية .. مسيرة تضم مئات الطلاب تدعم السيسي رئيسا لمصر

جامعة عين شمس تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف بندوة" نبى الرحمة "

نائب رئيس الجامعة يقدم التحية لمنتخب التمثيل بعد عرض "البؤساء"



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تحتفى بذكرى المولد النبوي الشريف بندوة" نبى الرحمة " وسط تصفيق حاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يقدم التحية لمنتخب التمثيل المسرحي بعد عرض "البؤساء".

احتفت جامعة عين شمس بذكرى المولد النبوي الشريف بإقامة ندوة بعنوان " نبي الرحمة " وذلك فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ويشارك فى تنظيم الندوة قطاع شئون التعليم والطلاب وكلية الألسن



تحت رعايةأ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



واقيمت الندوة برئاسة أ.د سلوى رشاد عميد كلية الألسن و تنسيق الندوة أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د يمنى صفوت وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



و إشراف إدارى اللواء / حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة طلاب إدارة التربية العسكريةب الجامعة و حضور لفيف من أعضاء المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة و أساتذة من مختلف كليات الجامعة.

حيث افتتحت أ.د. غادة فاروق فعاليات اليوم بتفقد معرض للوحات الفنية من إبداع طلاب كلية التربية النوعية بعنوان " صور جماليات إسلامية " المقام بإشراف أ.د. نهى مصطفى عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بالجامعة.

واستهلت أ.د.غادة فاروق كلمتها مؤكدة أن أهم ما نُحى به ذكرى المولد النبوي الشريف هو التأسى والاقتداء بخلق النبى الكريم وسلوكياته فى شتى مناحي الحياة وخاصة فى المعاملات الأسرية و المجتمعية.

ناصحة أبنائها الطلاب بضرورة الاقتداء بسيدنا رسول الله فى الإصرار والعزيمة فى العمل وأداء الرسالة التى خص الله بها رسوله الكريم وادائه لها على خير وجه لذا كان لزام علينا أن يؤدى كل منا رسالته ودوره الذى أراده الله منه كل فى مجاله.

ثم تحدث الإعلامى القدير / علاء بسيونى نائب رئيس التلفزيون المصرى ورئيس القناة الفضائية المصرية سابقاً حول بعض من ملامح وسمات شخصية الرسول" صلى الله عليه وسلم "العظيمه فى العلاقاته الإجتماعية و الأسرية و فى المعاهدات مع الأعداء وما عرفه عنه الأعداء من صدق وأمانة شهدوا له بها فعلينا الاقتداء برسول الله بالقول و العمل.

ثم استعرض الشيخ الجليل على فخر رئيس القطاع الشرعى بدار الإفتاء المصرية و مدير إدارة الفتوى الشفوية مواقف من حياة الرسول الكريم تؤكد أنه نبى الرحمة للعالمين؛ حيث كان رحيم بأعدائه يوم الطائف حين تعرض سيدنا إلى الضرب من أهل الطائف و لكنه رفض أن يأمر ملك الجبال ان يطبق على أهل الطائف الجبال وقال صلى الله عليه وسلم لعله الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله وهنا تتجلى رحمة قلبه رغم ضعفه وألمه وغضبه.



والموقف الثانى يوم دخل صلى الله عليه وسلم مكة منتصراً فاتحاً _ وهو من خرج منها مهاجراً بدينه تاركاً ماله وبيته _ يرحم كفار قريش وأهل مكه بقولته الشهيرة "إذهبوا فأنتم الطلاقاء .



ثم أجاب فضيلة الشيخ الجليل على تساؤلات عدد من الطلاب والسادة الحضور و قد أهدت أ.د. غادة فاروق السادة ضيوف الندوة دروع تذكارية معربة عن تقديرها لحضورهم الكريم مشيدة بتنظيم الفعالية وجهود القائمين عليها.

ثم استمتع الحضور بفقرات من الإنشاد الدينى بإشراف أ.د أحمد سالم أستاذ آلة الكمان بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.



ووسط تصفيق حاد وحضور طلابي جماهيري كبير قدم أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التحية لمنتخب التمثيل المسرحي الحائز على الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته الـ ١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"



وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف أ.د ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أ. إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتور اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور ريم الكباريتي مدير إدارة روابط الخريجيين، أ.د احمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسه لشئون التعليم والطلاب ، أ.د حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر.

وتنسيق طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، أ. مصطفى عيسي مدير النشاط الفني، أ. هند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية



قدم الطلاب الشكر والتقدير للدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الدعم الكبير الذي قدمه قطاع التعليم والطلاب في الوصول بالفريق لهذا المستوى بين مصاف الجامعات المصرية والعربية





وكان منتخب التمثيل المسرحي قد حصد ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية الجائزة الكبرى على مستوى الجامعات العربية والدولية ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي بدورته ال١٩ وذلك من خلال مشاركة العرض المسرحي "البوساء"وهو عرض مسرحي مأخوذ عن رواية البوساء لفيكتور هوجو ومن اخراج محمود حسن حجاج ( جراتسي )



و حصل العرض على جائزة افضل سينوغرافيا لبو بكر الشريف ،جائزة افضل اخراج للمخرج محمود حسن حجاج ، جائزة افضل ممثل دور تاني للطالب محمد عبد الجليل ،جائزة تشجعية في التمثيل للطالبه رموندا زخاري ، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي وهذه الجائزة هي الاولى من نوعها التي تحصل عليها الجامعة ضمن المسابقات والمهرجانات الدولية



كما شارك طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس في مسيرة تضم المئات من الطلاب، لمطالبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتوجه طلاب أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس إلى ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، للمشاركة في مسيرة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع الطلاب لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024، خلال مشاركتهم في مسيرة تضم الآلاف للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

كما شارك عدد من العاملين بالجامعة خلال المسيرة لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال المسيرة وجاء ذلك بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس .

و شهدت شوارع محافظة القاهرة، خروج مسيرة كبيرة من المواطنين حاملين معهم صور للرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلام مصر، وذلك لدعم الرئيس في انتخابات الرئاسة وتأييده لفترة رئاسية جديدة.