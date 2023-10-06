قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام..تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع مياه الشرب عن مناطق” ج – ١٨ أ ” بهضبة الأهرام، وذلك لمدة 4 ساعات ابتداءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة وحتى الرابعة صباح غد السبت.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي ١٨ أ ، ٢ ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر ٢٠٠ مم لإنهاء الأعمال.

125 الخط الساخن لشركة مياه الشرب

وتوفر شركة مياه الشرب سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.