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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توسيع الاتحاد الأوروبي والهجرة.. قضايا على مائدة اجتماع غرناطة بـ أسبانيا

صدى البلد

سيبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، اليوم الجمعة، خلال اجتماع بمدينة غرناطة في إسبانيا، سبل تجنب أزمة هجرة جديدة، ومواجهة التحدي الوجودي الأطول والمتمثل في ضم بلدان جديدة قد تكون كبيرة وتواجه اضطرابات، مثل أوكرانيا، إلى التكتل.

 

وتناقش دول الاتحاد أيضاً المسار الاستراتيجي للاتحاد بعد أعوام اتسمت بأزمات، بينها جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة في 2022، فضلاً عن تحديات تشمل تغير المناخ والتنافس الاقتصادي مع الصين.

 

وكما سيناقش القادة في الاجتماع قضية الهجرة، إذ تتزايد النبرة والسياسات المعادية للهجرة في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في يونيو المقبل.

 

وأعربت كل من إيطاليا وإسبانيا عن قلقهما من زيادة الهجرة غير النظامية هذا العام إليهم ، في على الصعيد الأخر حظت بينما مياه اليونان، في يونيو الماضي، بأسوأ حادث غرق قارب في أوروبا منذ أعوام، والذي أودى بحياة مئات المهاجرين.

 

ويشارك في الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المحادثات التي عقدت على هامش قمة غرناطة.

اضطرابات الاتحاد الأوروبي أزمة هجرة أزمة الطاقة انتخابات البرلمان

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