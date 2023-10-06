مدرب إنجلترا ينتقد إقامة كأس العالم 2030 في 3 قارات

انتقد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإقامة بطولة كأس العالم 2030 في 3 قارات مختلفة.

كان الفيفا منح المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف استضافة مونديال 2030، على أن تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي أول 3 مباريات من هذه الدورة احتفالا بمرور 100 عاما على انطلاق البطولة.

وقال جاريث ساوثجيت في تصريحات صحيفة:"إقامة كأس العالم 2030 مشكلة كبيرة لي، حيث لا أرى بوضوح تطبيقا للنزاهة في البطولة”.

وأضاف:" ستقام 3 مباريات في أمريكا الجنوبية وبعدها ستتضر هذه الفرق السفر إلى منطقة زمنية مختلفة مرة أخرى بينما ستستفيد بعض الفرق من مزية اللعب على أرضها في حين ستحرم فرق أخرى من ذلك".

وتابع:" لا أؤيد هذا القرار، مواجهة منتخب الأرجنتين على ملعبه لن يكون أمرا ممتعا، هناك فارق كبير بين مواجهة الأرجنتين في بوينس أيرس ومواجهتها في المغرب”.