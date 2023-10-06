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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبيلة الحويطات بجنوب سيناء تعلن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

قبيلة الحويطات
قبيلة الحويطات

أعلنت قبيلة الحويطات بجنوب سيناء في اجتماع حاشد بمقعد القبيلة بوادي طور سيناء أمس تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك خلال احتفالها أمس باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد وعلقت القبيلة لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبلت القبيلة المشايخ وعواقب البدو وعزفت السمسمية الأغاني السيناوية والوطنية وتم إشعال موقد النار للمشروبات البدوية وتوزيعها علي الضيوف.

وقال عودة أبي عفنان أحد مشايخ قبيلة الحويطات إن القبيلة تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة لما قدمه إنجازات حقيقية في سيناء من طرق ومشروعات قومية أبرزها طريق النفق- شرم الشيخ وجامعة الملك سلمان الدولية.

وأكد الشيخ خليل إبراهيم الحويطي شيخ قبيلة الحويطات أن جميع أبناء قبيلة الحويطات تؤيد الرئيس السيسي وتدعمه في الانتخابات الرئاسية مشيرا أن قبيلة الحويطات دائما تقف وتساند الدولة وقدم الحويطي التهنئة لكل الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية بالعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وأضاف محمد سويلم عواد من شباب بدو قبيلة الحويطات إن جميع شباب قبيلة الحويطات يؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة مشيرا إلى أن جميع أبناء القبيلة يقفون مع الرئيس السيسي قلبا وقالبا.

وكانت أعلنت جميع قبائل جنوب سيناء تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 

 

قبيلة الحويطات

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جنوب سيناء قبيلة الحويطات تؤيد السيسي انتخابات الرئاسة

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