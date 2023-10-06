مصرع إثنين من القوات التركية في قصف سوري بـ ريف حلب

أفادت وسائل الإعلام السورية ، اليوم الجمعة، بأن إثنين من القوات الخاصة التركية لقوا حتفهما بقصف سوري حكومي على قاعدة عسكرية بريف حلب.

وأعلن المرصد السوري عن قتيلان من القوات الخاصة التركية في قصف مدفعي للجيش السوري على ريف حلب.

وتعاني سوريا في الفترة الأخيرة من ضربات وهجمات تركية على مواقعها بسبب تواجد عناصر من حزب “العمال الكردستاني” والذي تصنفه تركيا على قوائم الإرهاب كما عانت أمس من حادث قصف على حفل تخريج الطلاب من الكلية الحربية ولم يعلن مرتكبي الهجوم مسؤوليتهم عنه.

ويذكر أن وزارة الصحة السورية في حكومة الرئيس بشار الأسد ، أعلنت ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً و277 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة عبر التلفزيون الرسمي السوري، إن أعداد الضحايا قد يزيد في الساعات القليلة المقبلة.

وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن ذلك حادث استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية