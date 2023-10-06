ارتفاع حصيلة شهداء الكلية الحربية بحمص إلى 89 ضحية.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السورية في حكومة الرئيس بشار الأسد ، ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلاً و277 جريحاً.

وقالت وزارة الصحة عبر التلفزيون الرسمي السوري، إن أعداد الضحايا قد يزيد في الساعات القليلة المقبلة.

وحتى هذه اللحظة لم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن ذلك حادث استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية

وكان اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة قد استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

تفاصيل حادث حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية السورية

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها قائلة “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين مننساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.