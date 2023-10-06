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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة  والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ، عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية  للتصدي للتعديات والبناء المخالف ، والذي تضمن الإشارة إلى إنه " تم أمس" إزالة 39 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف داخل الحيز ، وذلك بواقع ( 33 حالة " إزالة في المهد" على مساحة فدان و21 قيراطاً + 6 حالات داخل الحيز العمراني ) على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب التحفظ على 4 خلاطات اشمنت وماكينة خوازيق و4 طن أسمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة

 وقد شدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون

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