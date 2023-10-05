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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشحاص في حادث على زراعى بنى سويف - المنيا

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم فى حادث إنقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف -  المنيا ، جنوب مدينة ببا ، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك ، نطاق مركز ببا ، بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا .

 

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

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واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى ، كلا من رجب عويس حسين محمد 55 سنة، مصاب  اشتباه ما بعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ايمن ابو زيد محمد 36 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حمود عطا رياض على 37 سنة ،مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمنى، رضوان عبد الوهاب محمد 45 سنة مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر في الذراع الايمن ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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