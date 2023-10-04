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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يعلن زيادة مالية للموظفين

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، اجتماع مديري الكليات والمعاهد ومساعديهم والوحدات ذات الطابع الخاص ، لمتابعة سير العمل ، وذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.
وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الجامعة  زيادة مالية للموظفين تخص بند حافز الجامعة، علي أن تنفذ اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، ووجه بضرورة المرور الدوري خلال اليوم على كافة الأقسام والقاعات والمدرجات والمعامل للمتابعة العامة والعمل علي تهيئة المناخ المناسب و توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

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وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، على ضرورة جذب قيادات جديدة من الشباب في المناصب القيادية بالكليات بشرط اجتيازهم للدورات التدريبية المالية والقانونية والإدارية التي تنظمها الجامعة، مؤكداً إرساء قواعد الحوار والتواصل المستمر بين مديري الكليات والعاملين من خلال عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات والخروج بتوصيات يتم تصعيدها إلى المجالس العليا.

وأجرى الدكتور منصور حواراً مفتوحاً مع المديرين للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري، موجهاً بضرورة خلق صف ثاني من المدريين على مستوى كافة الكليات .

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