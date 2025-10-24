وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوتية في وادٍ جنوب البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت "قنبلة صوتية" في وادٍ بمنطقة قرية الخيام جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال هاجم في وقت سابق اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان وقتل المدعو عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله.

وادعى أدرعي أن عباس حسن كركي قاد في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات إعادة إعمار قدرات القتال في حزب الله وساهم في المحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني، كما شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في حزب الله وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان".