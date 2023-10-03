محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات المحاصيل الاستراتيجية والأسمدة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين والاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 23 حتى 30 سبتمبر الماضي، وتضمن الإشارة إلى المرور على زراعات القطن ومتابعة أعمال الحصاد، حيث انتهت الجنيتين الأولى والثانية لكافة الأراضي المنزرعة والبالغ مساحتها 7آلاف و963فدان، فيما تم حصاد مساحة 5آلاف و45فدان خلال الجنية الثانية للمحصول، بينما تم سحب عينات من محصول الذرة الشامية بمركز الواسطى لتقدير المحصول، ضمن حملة النهوض بالمحاصيل.

فيما قامت المديرية بتنفيذ المتابعات الميدانية والندوات التوعوية والدورات الإرشادية بعدد من قرى المحافظة لتوعية المزارعين ضمن مبادرة ازرع بالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، بجانب متابعة موقف المساحات المتعاقدة والمنزرعة للعروة المبكرة من محصول بنجر السكر من مستهدفات مصنع الفيوم وقنا، وتنفيذ يوم حقل لمحصول البنجر بناحية الجمعية الزراعية بالأزهري –مركز بني سويف-.

وتضمن التقرير جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 163حالة تعد في المهد ، بإجمالي مساحة أكثر من 10 فدنة بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، ، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 232 ألف و967، من إجمالي عدد الحائزين 255ألف و308حائزًا.

كما تمت الإشارة إلى بيان ما تم حصاده من المحاصيل الصيفية بنطاق المحافظة والتي تضمنت محاصيل (الذرة بأنواعها والفول الصويا والسمسم وعباد الشمس، علف أخضر، فول سوداني، أرز، قصب، برسيم حجازي، قطن)، من جانبها قامت إدارة البساتين بحسم عدد من الشكاوى، والمرور على الزراعات البستانية من الفاكهة والخضر النباتات الطبية والعطرية، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

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