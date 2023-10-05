بني سويف.. إصابة 22 شخصا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي

أصيب 22 شخصا، اليوم فى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى أمام نفق أبو صالح نطاق محافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ، أمام نفق ابو صالح اتجاه محافظة المنيا .

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف ،بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من المصابين حمادة ثابت فهيم 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد ثابت حسن 54 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى ثابت حسن 50 سنة، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الناصر ثابت فهيم 49 سنة، مصاب جروح وسجلت متفرقه بالجسم، فارس سيد علي 28، مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسجلت وكدمات، خليل رجب خليل 35 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات، خالد رجب خليل 35 سنة، مصاب جرح قطعي بفروه الرأس حوالي 5س وجروح وسحجات، حمدان رجب خليل 28 سنة، مصاب جرح قطعي بفروه الرأس حوالي 8 س وجروح وسجلت ، حمدي فتحي علي 28 سنة عامل، جروح وسحجات، سعيد عبد الله 25 سنة، مصاب أشباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات.



كما استقبل المستشفى زكريا أحمد ثابت 22 سنة، مصاب جروح وكدمات متفرقة بالجسم، أشرف عبد الله محمود 38 سنة، مصاب كدمة شديدة بالظهر، محمد عبد المعتمد أحمد 35 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات، ياسين فتحي علي 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر والزراع الأيسر، سعودي فتحي علي 28 سنة مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، خميس ثابت خليل 34 سنة، مصاب كدمة شديدة بالضلوع وجروح وكدمات، كمال عبد الله محمود 42 سنة، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالزراع الأيمن وجروح وسحجات، عامر إبراهيم عبد الرسول 42 سنة، مصاب أشباه كسر بالزراع الأيسر وجروح وسحجات، محمود فتحي علي 38 سنة، مصاب جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جمال عطا الله محمود 42 سنة، مصاب اشتباه كسر بالزراع الأيمن وجروح وسحجات، أحمد حسن أحمد 35 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، عصام ثابت خليل 31 سنة، مصاب جرح قطعي بالرأس طوالعي حوالي جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم عمال مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.