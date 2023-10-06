عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي الوسيلة التي أمرنا الله بابتغائها؟.. خطيب المسجد النبوي يوضح 8 حقائق

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف،  إن الله تبارك الله وتعالى نادى المسلمين باسم الإيمان أعظم صفة للإنسان، بأن يتوسلوا إليه بصالح الأعمال، وأن يحفظوها من المبطلات.

ما هي الوسيلة

واستشهد  " الحذيفي" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما قال الله سبحانه وتعالى : " يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ ْالوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، منوهًا بأن الوسيلة هي جميع الطاعات فعلًا للأوامر وتركاً للنواهي، والوسيلة تعمّ وسائل الطاعات كلها، وتشملها جميعاً، والباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات والأشمل لطرق الصالحات.

وأوضح أن الحصن من الموبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو يكمل الفرائض والواجبات، ويجبر النقص في العبادات، ويعظُمُ معه ثواب الحسنات، وتُمحى به السيئات، وكفى بثوابه الذِكر وفضله وعظيم منزلته شرفاً ونوراً وخيراً أن فرضه الله عز وجل في الصلاة والحج وفي كثير من الطاعات، وحثّ عليه الشرع في جميع الأحوال.

وبين فضل الإكثار من ذِكر الله تبارك وتعالى، بتعظيمه جلّ وعلا، وتسبيحه وشكره وحمده، فللذكر من فضائل وثواب ومحامد، وأنه بابٌ جامعٌ للخيرات، وحصنٌ من المهلكات، ومُكمّلٌ لما نقص من الفرائض والواجبات، مؤكدًا أن ركن الدين الأول هو ذكر الله تعالى بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.

تفريع لهذه الشهادة

وأضاف أن كل تشريع للإسلام تفسيرٌ لهذا الذكر، وتفريع لهذه الشهادة، فشهادة أن لا إله إلا الله، توحيدٌ للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمداً رسول الله توحيدٌ للمتبوع صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فضل الذكر أن الله جلّ وعلا لم يأمر بالإكثار من طاعة من الطاعات مثل ما أمر به من الإكثار من الذكر، إلا ما جاء في الإكثار من الصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة على" وكقوله عليه الصلاة والسلام: "من صلّى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحُطْت عنه عشر خطيئات ورُفعت له عشر درجات" ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال:" الذاكرون الله كثيراً".

وأشار إلى أن ذِكر الله سبحانه له ثلاثة مقامات، المقام الأول ذكر الله بالقلب، ويُثيب الله عزّ وجلّ عليه بجودِهِ وكرمِه، والمقام الثاني وهو أن يذكُر المسلم ربه بلسانه ويغفل أحياناً عن استحضار معاني الذكر بقلبه، فهو على خير عظيم، وثوابُ هذا المقام لا يُحصيه إلا الله، وهو أعظم أجراً من المقام الأول، لزيادة النطق باللسان، والمقام الثالث من مقامات الذكر أن ينطق اللسان بالذكر، ويوافقه القلب بمعرفة معاني الذكر، واستحضار عظمة الله عزّ وجلّ مع الذكر، فهذا المقام أعلى مقامات الذكر، وصاحبه هو السابق إلى الخيرات الأرفع درجات.

معنى ذكر الله

وبين أن معنى ذكر الله سبحانه، هو الثناء على الربّ جل وعلا بالتهليل، والتكبير، والتحميد، والتسبيح، وبقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكثرة الاستغفار، وكثرة الدعاء، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، وتنزيه ربنا تعالى عن كل نقص، وتقديسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وعزّته وكبريائه وكماله وجماله، ونفي مشابهته لأحد من خلقه تعالى وتقدّس، وأعظم الثناء والحمد لربّ العالمين، هو الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وأفعاله الحكيمة.

وأفاد بأن أفضل الذكر تلاوة القرآن، فهو المتضمّن لجميع المحامد لربّ العالمين، وذكر النعيم، وتفصيل التشريع، والحثّ على كل خير والتحذير من الشر، مبيناً أن الذِكر عليه من الثواب ما لا عينٌ رأت ولا خطر على قلب بشر، فمن ثواب الذكر، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قال لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول يومه كانت له عدلُ عتق عشر رقاب وكُتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

ونبه إلى أن من ثواب الذكر أنه يحفظ صاحبه من الشيطان، وأعظم ثواب الذكر الفوز بالجنة والنجاة من النار، ورضوان الله أكبر، ومن ثواب الذكر أن الله تعالى يُنجي صاحبه من الكربات والشدائد والمهلكات، ومن النفاق وهو أعظم مصيبة في الدين، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخيّر جوامع الكلم في الدعاء والذكر، فعن عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه، وقال زيد بن أسلم، قال موسى عليه السلام: يا ربّ قد أنعمت عليّ كثيراً فدُّلني على أن أشكرك كثيراً، قال: أُذكرني كثيراً، فإذا ذكرتني كثيراً فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني.
 

ما هي الوسيلة إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي خطبة الجمعة من المسجد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

الأهلي خلال ساعات| تعنيف الشحات.. تأجيل عودة الخطيب.. وابن النادي يجدد عقد بيراميدز

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بعد 5 أيام

ضربة مصرية جديدة للدولار.. المركزي يقصقص ريش الأخضر عبر هذه السياسة

ترشيحاتنا

تسهيلات وحوافز جديدة من الدولة.. تخصيص العقارات لصالح المشروعات الصغيرة

مصر تسيطر على منصات التتويج بالبطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية

بطولات البحرية بمعارك الاستنزاف.. تدمير 4 سفن ورصيف إيلات وإغراق 14 إسرائيليا

مجموعة سهلة لـ الزمالك وقوية لـ فيوتشر بالكونفدرالية الإفريقية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في نابلس

مواعيد مباريات الزمالك فى دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

الرقيب طه جاويش لـ "صدى البلد": ساهمت في عملية بناء كباري عبور القناة في حرب أكتوبر .. وحصلت على ترقية من الشهيد أحمد حمدي

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

بعد حذفها لصوره.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل وزوجها طارق صبري

فيديو

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ