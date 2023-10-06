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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب العريش يشاركون في مهرجان الأسر للجامعات بكفر الشيخ

وفد طلاب جامعة العريش
وفد طلاب جامعة العريش المشارك في المهرجان

 شارك وفد طلابي من جامعة العريش، محافظة شمال سيناء  ،في المهرجان الرياضى الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والمقام برحاب جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة. 

 

النشاط الرياضي:


وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن المهرجانات الرياضية تُعد  من المناسبات القومية التى يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأشار إلى  أن الأنشطة الطلابية تُمثل محورًا هامًا لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.


وأكد الدكتور أحمد الترامسي، رئيس البعثة، أن الجامعة شاركت في المهرجان في الألعاب الرياضية المختلفة "كرة قدم، كرة طائره، كرة سلة، تنس طاولة، ألعاب الدراتس".
 

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