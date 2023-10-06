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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولي من نوعها.. إقامة بورصة للزيتون في شمال سيناء| تفاصيل

ختام مهرجان الزيتون
ختام مهرجان الزيتون بشمال سيناء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام المهرجان الأول للزيتون والذي عقد في مدينة العريش ، وذلك في حضور كلا من الدكتور عادل عبد العظيم، نائب وزير الزراعة، الدكتور عبد اللطيف غديرة، رئيس المجلس الدولي للزيتون والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون ومحمد درغام المنسق العام للمهرجان.


وأعلن المحافظ عن إقامة بورصة للزيتون في شمال سيناء هي الأولي من نوعها نظرًا لتنوع أنواع الزيتون في المحافظة وجودته، والأنشطة التي تقام على جانبه والتي تدر دخلا وفيرا لأصحاب المزارع وأصحاب المعاصر وأصحاب مصانع التخليل والتجار.

 

تجديد زراعته:


وأشاد المحافظ بالمهرجان والقائمين عليه، لافتا الي أن المهرجان سلط الضوء على الزيتون وتجديد زراعته في مختلف مناطق المحافظة لما تحمله شجرة الزيتون من خير وفير للمزارع وللمحافظة من حيث العائد الاقتصادي وتوفير فرص عمل كثيرة وفتح مجالات تصديرية وصناعية وتجارية متنوعة.
من جانبه قال محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، ان حفل الختام شهد زراعة أشجار الزيتون ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون بشمال سيناء، ومتابعة موسم جني الزيتون وتكريم المشاركين في المهرجان والفائزين في المسابقات المتنوعة في المهرجان.
أضاف درغام أن ندي محمد العبد الشوربجي، بالصف الأول الاعدادي، حصلت علي لقب ملكة جمال الزيتون عن طريق لجنة التحكيم من بين المتقدمين للمسابقة.

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الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة في شمال وجنوب سيناء

سيناء مهرجان الزيتون أشجار زراعة

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