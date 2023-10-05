مساعدة شباب الخريجين.. برنامج تدريبي للفتيات على ريادة الأعمال في سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء برنامج تدريبي للفتيات على ريادة الأعمال ، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لمساعدة شباب الخريجين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل.



27 متدربة :

حضر البرنامج التدريبي في مجال ريادة الأعمال عدد 27 متدربة، بمركز تدريب العريش لمدة ثلاثه أيام، وحاضر في البرنامج طارق الشوربجي ،وهشام رمضان من جهاز تنمية المشروعات، وبحضورمشرفة التدريب صبرين صبحي بمركز تدريب مهني العريش.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بالمحافظة ، أن البرنامج التدريبي يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة العمل الحر وإقامة مشروعات للتوسع فى عملية الإنتاج.، وتأهيلهم وإعدادهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروع صغير خاص بهم مع الاهتمام بإعلاء قيمة العمل الحر وأهميته للفرد والمجتمع.

وأكد ، على سعي المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لدعم الشباب وارشادهم و توعيتهم بأهمية العمل الحر ، وأنه السبيل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.



