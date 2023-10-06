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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يخدم 3 آلاف مواطن.. محافظ شمال سيناء يفتتح مخبز السبيل بالعريش

افتتاح مخبز بقرية
افتتاح مخبز بقرية السبيل بقرية السبيل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم، مخبز السبيل في حي السبيل بمدينة العريش، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.
 

20 جوال:

وأشار المحافظ، إلي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

بدورها قالت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المخبز على مساحة 60 متر مربع ويضم خط انتاج واحد بطاقة 20 جوال في اليوم لخدمة 3000 مواطن في حي السبيل، وذلك لبيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين. 

وأضافت رسلان، أن قطاع التموين بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة حيث يجري تطوير إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد وميكنتها وتزويدها بمختلف الخدمات الخاصة بالمواطنين
حضر الافتتاح كلا من اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، عبد العال البدري، سكرتير عام محافظة شمال سيناء المساعد، اللواء أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح والقيادات التنفيذية والشعبية .

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سيناء مخبز السبيل انتصارات أكتوبر

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