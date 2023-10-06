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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسريب بخط مياه القاهرة الجديدة.. والإسكان تعلن الطوارئ

وزير الإسكان في موقع
وزير الإسكان في موقع العطل

تعرض خط المياه العكرة من مأخذ المياه على النيل بالمعادي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة أمس الأول، لحادث تسريب بإحدى وصلات المياه على الخط بقطر 2200 مم، وهذه الأقطار هي الأكبر في مصر، مما أدى لعدم وصول المياه لمحطة التنقية بطاقة 500 الف م3/يوم والتي يجري توسعتها لتصل لـ مليون م3/يوم لخدمة مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن  العاصمة الإدارية الجديدة، مما أدى لتوقف الخدمة بالمحطة لحين اجراء الاصلاحات اللازمة.

إصلاح عطل خط المياه العكر في القاهرة الجديدة



وعلى الفور قامت قيادات الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان بالتواجد بمكان الأعطال بتوجيه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  الذى يتفقد بالموقع ونائبه لشؤون البنية الاساسية، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، أعمال إصلاح الخط من خلال الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تنسيق بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة وشركة القاهرة لمياه الشرب،  وكان لهذه الجهود الدور الكبير في استيعاب الحادث وتبعاته من عمليات الإصلاح وتوفير المياه للمناطق المضارة على مدار الساعة .

 

خط مياه القاهرة الجديدة

 

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة:  عمليات الاصلاح تجرى على قدم وساق حتى حينه لاعادة الخدمة لمحطة التنقية بالقاهرة الجديدة، والتي تتمثل في ازالة الأجزاء المضارة من الخط واستبدالها في ظروف عمل غاية في الصعوبة والخطورة، نظرا لقوة دفع المياه بالخط والتي تصل لارتفاع ما يزيد على 120 مترا بما يوازي عمارة بارتفاع 40 دورا، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارات المياه بجميع أنحاء المدينة للمواطنين.

 

وزير الإسكان

وأوضح أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هو الجهاز المسؤول عن تشغيل وصيانة هذا الخط من خلال شركات وطنية وأجنبية متخصصة في هذا المجال ولها خبرات سابقة.
 

انتهاء العطل مساء اليوم 
 

وأشار مسئولو الوزارة إلى أنه من المتوقع انتهاء اعمال الاصلاح وإعادة ضخ المياه العكرة للمحطة وبدء الإنتاج فى مدة تستغرق بعض الوقت حتى مساء اليوم الجمعة 6 اكتوبر.

ويأتى تواجد كل من وزير الاسكان ونائبه على رأس قيادات قطاع المرافق بالموقع على مدار الساعة حرصا على سرعة اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من عمليات الاصلاح والحرص على انهائها في أسرع وقت، وبصورة آمنة، وعودة الخدمة للمواطن والقضاء على معاناته.

تجدر الإشارة إلى أن نقل المياه يتم من خلال خط من المواسير الصلب بطول 33 كم تم تنفيذه ضمن 3 خطوط بقطر 2200 مم  يتم ضخ المياه فيها بواسطة 4 روافع على مسار الخط بقوة 12 بار حتى تصل محطة التنقية بالقاهرة الجديدة.

 

القاهرة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان خط المياه مياة

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