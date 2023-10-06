مع حامل اللقب.. مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بـ الكونفدرالية

أقيمت اليوم الجمعة، الموافق 6-10-2023، قرعة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية)، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الزمالك ومودرن فيوتشر من مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب أرتا سولار الجيبوتي.

وتأهل نادي مودرن فيوتشر إلى دور مجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، على حساب سينجيدا التنزاني.

مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بالكونفدرالية الإفريقية

وجاءت مجموعة مودرن فيوتشر مع كلا من اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب)، سوبر سبورت، الهلال الليبي.