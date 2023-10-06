الدوري الإسباني .. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أوساسونا، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع: كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، ميندي، روديجر ، كاريّو.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.



ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، ويأتي أوساسونا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.