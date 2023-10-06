دعوة وسائل الاعلام والصحف والمواقع لحضور أول مؤتمر لحملة ترشح السيسي

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان حول تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل، وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في فندق إنتركونتيننتال – قاعة سرايا – الدور 4 الكائن في سيتي ستارز بمدينة نصر، على أن يكون الحضور من الساعة الثانية مساءً، وبدء المؤتمر الساعة الثالثة مساءً، والدخول من بوابة الفندق الرئيسية.



وأشارت إلى أن الدعوة موجهة لكافة وسائل الاعلام والصحف والمواقع الراغبة فى الحضور ،حرصا على حق الرأى والاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل فى الاستحقاق الرئاسى الهام.