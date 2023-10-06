حملة السيسي تعلن عن تفاصيل إجراءات الترشح في انتخابات الرئاسة.. غدا

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي الأول للحملة للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح في انتخابات الرئاسة 2024 وما يرتبط بها من مسائل.

وذلك يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في فندق إنتركونتيننتال – قاعة سرايا – الدور 4 الكائن في سيتي ستارز بمدينة نصر، على أن يكون الحضور من الساعة الثانية مساءً، وبدء المؤتمر الساعة الثالثة مساءً، والدخول من بوابة الفندق الرئيسية.

وسائل الإعلام والصحف والمواقع

والدعوة موجهة لكافة وسائل الإعلام والصحف والمواقع الراغبة فى الحضور، حرصا على حق الرأى والاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل فى الاستحقاق الرئاسى الهام.