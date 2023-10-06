محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة جولة ميدانية للإطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين ولخلق بيئة نقية لهم، والإستعداد والجاهزية الكاملة لمواجهة أي أزمات قد تحدُث.



وتم المرور على عددٍ من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن بينها الحملة الميكانيكية للمحطة الوسيطة بالخصوص، وإمتداد محور الخصوص بنطاق الخصوص وحي شرق ومحور الفريق العصار وعلى جانبي الطريق بنزلة محور الفريق العصار ، وشارع ترعة الشابوري وشارع ١٥ مايو وشارع عمر المختار وكوبري مسطرد وشارع ١٣٥ والشارع الجديد، إذ تم رفع مايقارب من ١٣٠٠ طن مخلفات تنوعت ما بين تراكمات للقمامة ومخلفات البناء الكائنة تحت كوبري الطريق الإقليمي مدخل أم بيومي.



وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بالمكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهاً بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولاً بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين .



في سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" برفع الباعة الجائلين المتواجدين على إمتداد محور الخصوص لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الإهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .



وأشار "محافظ القليوبية" بإستمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة والقضاء على ظاهرة إشغال الطُرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري لمنع تراكمها.

وعلى هامش الجولة تابعَّ "المحافظ" إستكمال أعمال خط طرد منطقة أم بيومي والذي سينتهي العمل به اليوم مُشدداً على أهمية الإنتهاء من كافة الأعمال وعودة حركة السير لطبيعتها بالمنطقة، كما لاحظ أثناء مروره سيارتين تسيرين عكس الإتجاه بنزلة منطقة أم بيومي، على الفور أصدر تعليماته بسحب الرخص وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والتنبيه على إدارة المرور بضرورة متابعة الطرق الحيوية والتصدي بكل حسم لظاهرة السير عكس الإتجاه لما تمثلُه من خطورة قصوى على حياة المواطنين .