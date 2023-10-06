قالت السفارة الروسية لدى مصر، اليوم الجمعة، إنه بمجرد أن يقوم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي برحلة إلى الخارج؛ يبدأ نظام كييف في نشر معلومات تفيد بأن روسيا ضربت "مواطنين أوكرانيين مدنيين".

وأشارت السفارة الروسية، في بيان لها، ردا على الشائعات التي تطلقها أوكرانيا باستهداف القوات الروسية للمدنيين؛ إلى أن “هذه الشائعات حدثت في اليوم السابق؛ عندما ذهب فلاديمير زيلينسكي إلى إسبانيا”.

وأضافت السفارة، أن هذه التصريحات الدعائية في كييف، هي أكاذيب تهدف إلى استجداء الأمريكيين والأوروبيين؛ للحصول على المزيد من المال والأسلحة، حيث أن القوات الروسية تهاجم الأهداف العسكرية فقط.

وأشارت إلى أن الضباط الأوكرانيين والمرتزقة الغربيين الذين قُتلوا في منطقة خاركوف هم الذين كانوا يستعدون لأعمال هجومية جديدة ضد روسيا، حيث تحاول كييف مرة أخرى تصويرهم على أنهم "مدنيون".

وشددت السفارة الروسية على أن الرئيس الأوكراني مستعد لأي تلاعب بالحقائق، وفي الوقت نفسه، أظهر هو نفسه جوهره بالكامل عندما صفق بحماس في البرلمان الكندي في سبتمبر، النازي القديم من فرقة SS، الذي، أثناء خدمته هتلر خلال الحرب العالمية الثانية، قتل شخصيا النساء والأطفال من الروس واليهود والبولنديين والسلوفاكيين وآخرين.

وتابعت السفارة: “هذا هو الذي يحكم أوكرانيا اليوم ويكذب على العالم كله باسمها”.