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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإتاحة والوفرة.. خطة نجاح الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين في 9 سنوات |فيديو

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين والتجارة الداخلية إن الدولة حرصت على توفير السلع الرئيسية بشكل مستمر في الأسواق مع ضمان وجودها في جميع أنحاء الجمهورية حتى القرى والنجوع.

وأوضح خلال حوار مع صدى البلد أن الدولة استغلت 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق الإتاحة والوفرة في السلع الأساسية فضلا عن المنافذ المتنقلة.

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مبادرات الدولة لإتاحة السلع بأسعار مخفضة 

كما أشار رئيس شركة الدلتا للسكر إن مبادرات الدولة لإتاحة السلع بأسعار مخفضة عديدة منها مبادرة كلنا واحد ومعارض أهلا رمضان وأهلا مدارس وغيرها من المبادرات التي لعبت دورا أساسيا في تحقيق التوازن داخل السوق وعملت كحائط صد أمام ارتفاع التضخم.

 

ونوه الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر إلى أهمية ما تقوم به الدولة من إنشاء مخازن لوجيستية لتحقيق احتياطي آمن من السلع في جميع أنحاء الجمهورية وضمان سرعة توافر السلع في كافة أنحاء الجمهورية في أسرع وقت مع الحفاظ على الجودة.

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