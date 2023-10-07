أحد أبطال حرب أكتوبر: خضنا تدريبات شاقة لاستعادة الأرض في 73

أثنى اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على موقف الشعب المصري والمنطقة العربية تجاه الجيش المصري مع تقديم كافة سبل الدعم في توقيت صعب جدا من أجل استرداد الأرض المحتلة من إسرائيل.

أحد أبطال حرب أكتوبر يتحدث عن الانتصار العظيم

وأضاف الألفي، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حرصنا على استعادة كرامة المصريين والروح المعنوية العظيمة للشعب المصري، وخضنا تدريبات شاقة وقوية على مدار ساعة من أجل الاستعداد لمعركة العزة والشرف.

وأشاد بطل حرب أكتوبر ، بالضربة الجوية التي أفقدت العدو توازنه واستمرار سلاح الطيران في القتال رغم الفارق الكبير في الامكانيات وبترت ذراع إسرائيل، بالإضافة إلى مجموعة المعارك التي دارت على الجبهة بالكامل من رجال الصاعقة والمظلات الذين ضربوا عمق العدو.