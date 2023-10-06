اللواء مجدي فؤاد يشرح خطة الخداع الاستراتيجي التى شارك فيها أفراد الجيش

قال اللواء مجدي فؤاد، بطل حرب أكتوبر، ‏أن خطة الخداع الاستراتيجي كانت متدرجة واشتركت فيها ‏القوات المسلحة بداية من الأفراد وحتى كافة القيادات السياسية والعسكرية حتى وزارة الخارجية ووسائل الإعلام، الجميع اشترك في خداع العدو عن توقيت الحرب.

‏وتابع خلال حوار ومع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن مصر ظلت 7 سنوات تجهز لهذه الحرب وفي العرف العسكري هذه مدة قصيرة جدا لأننا خرجنا من حرب 67 في حالة تشتت ونحتاج إلى إعادة البناء ‏وإعادة تحويل القوات من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم استعدادا لتنفيذ مهمة قتالية على قناة السويس وكنا نحتاج إخفاء توقيت الحرب بخطة خداع حتى نحقق مبدأ المفاجأة.