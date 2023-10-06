اللواء مجدي فؤاد يشرح خطة الخداع الاستراتيجي التى شارك فيها أفراد الجيش

قال اللواء مجدي فؤاد، بطل حرب أكتوبر، أن خطة الخداع الاستراتيجي كانت متدرجة واشتركت فيها القوات المسلحة بداية من الأفراد وحتى كافة القيادات السياسية والعسكرية حتى وزارة الخارجية ووسائل الإعلام، الجميع اشترك في خداع العدو عن توقيت الحرب.
وتابع خلال حوار ومع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن مصر ظلت 7 سنوات تجهز لهذه الحرب وفي العرف العسكري هذه مدة قصيرة جدا لأننا خرجنا من حرب 67 في حالة تشتت ونحتاج إلى إعادة البناء وإعادة تحويل القوات من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم استعدادا لتنفيذ مهمة قتالية على قناة السويس وكنا نحتاج إخفاء توقيت الحرب بخطة خداع حتى نحقق مبدأ المفاجأة.