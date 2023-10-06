شاهد.. تأثر البطل أحمد لطفي عندما شاهد طائرته بعد 50 عاما

قال اللواء البطل أحمد لطفي، بطل حرب أكتوبر أن ‏طائرة الـ "مي 8" ‏هي أكبر قصة حب في حياته، وأنه يعشق هذه الطائرة قائلا:" هذه الطائرة هي معشوقتي من أول يوم ركبتها"، ‏وأن هذه الطائرة لن تتكرر بهذه الإمكانيات ويوجد بها 64 صاروخا، ومدفع أمامي ومدفع من الجانب ومدفع من الخلف ويمكنها إلقاء "النابلم".

‏وتابع خلال حوار ومع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذه الطائرة كانت في البداية طائرة نقل عسكرية لكن المهندسين المصريين طوروا في إمكانيات هذه الطائرة، مؤكدا أن الطيار إذا تم إعداده جيدا يستطيع عمل أي شيء بهذه الطائرة.