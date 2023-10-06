عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تأثر البطل أحمد لطفي عندما شاهد طائرته بعد 50 عاما

اللواء البطل أحمد
اللواء البطل أحمد لطفي

قال اللواء البطل أحمد لطفي، بطل حرب أكتوبر أن ‏طائرة الـ "مي 8" ‏هي أكبر قصة حب في حياته، وأنه يعشق هذه الطائرة قائلا:" هذه الطائرة هي معشوقتي من أول يوم ركبتها"، ‏وأن هذه الطائرة لن تتكرر بهذه الإمكانيات ويوجد بها 64 صاروخا، ومدفع أمامي ومدفع من الجانب ومدفع من الخلف ويمكنها إلقاء "النابلم".

‏وتابع خلال حوار ومع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذه الطائرة كانت في البداية طائرة نقل عسكرية لكن المهندسين المصريين طوروا في إمكانيات هذه الطائرة، مؤكدا أن الطيار إذا تم إعداده جيدا يستطيع عمل أي شيء بهذه الطائرة.

أحمد لطفي ‏طائرة الـ مي 8 النابلم برنامج مصر تستطيع الإعلامي أحمد فايق طائرة نقل عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

ترشيحاتنا

مصمم الإكسسوارات بـ فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي: استخدمنا قنابل هوائية

ما هو دعاء الوسيلة والفضيلة؟.. لا تفوته بهذا الوقت للفوز بـ4 جوائز

النائب طه الناظر: تقرير البرلمان الأوروبي ساق افتراءات وادعاءات مضللة.. والاستقواء بالخارج سياسة الفاشلين

سبوتيفاي تستعد لإطلاق ميزة Superpremium المدعمة بالذكاء الاصطناعي

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

الـ12 شبه مستحيلة يا أهلي| ابتعاد بيراميدز.. وشباب بلوزداد يتوعد الأحمر بدوري الأبطال

تخطى الـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان أنغام في حفل انتصار أكتوبر

اصطحاب الهاتف للمرحاض يعرضك لمشاكل صحية خطيرة.. تجنبها

فيديو

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ