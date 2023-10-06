قائد سابق بالجيش الإيطالي: إسرائيل رأت جنودها يعانون مشكلة نفسية بسبب حرب أكتوبر

‏ قال الفريق جورجيو باتيستي، ‏رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إن ‏إعادة بناء القوات المسلحة المصرية خلال 7 سنوات؛ هو معجزة حقيقية، والأمر في دول أخرى يحتاج إلى 20 عاما، ‏مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية لمصر قبل حرب أكتوبر، كانت ذكية، واستطاعت دراسة العدو، وتجنب الأخطاء.

‏وأوضح، خلال حواره في برنامج "أكتوبر في عيون العالم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن الجندي المصري من نوعية جيدة جدا، وحرب 1967 كانت مجرد لحظة سيئة، مضيفا أن الرئيس السادات والمخابرات المصرية نجحا في خداع إسرائيل في حرب 6 أكتوبر.

‏وأضاف أن أداء الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر كان رائعا، طبقا لاعترافات قادة إسرائيل نفسهم.

ونوه ب‏أن الجيش الإسرائيلي لم يفهم ولم يستوعب نفسيا أن المصريين قادرون على العبور، ‏ولأول مرة ترى القيادة الإسرائيلية، جنودها، يعانون من مشكلة نفسية بسبب حرب 6 أكتوبر.