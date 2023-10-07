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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023| اهتم بصحتك في هذا التوقيت

برج الدلو
برج الدلو

 أصحاب برج الدلو هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (20 يناير – 18 فبراير) مهما كان تاريخ العام الميلادي ويتسمون بالذكاء خاصة في الأمور المالية

نعرض لكم توقعات برج الدلو حظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج الدلو وحظك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

إنك ترى التحديات كفرص وحل التحديات في علاقة الحب والتعامل مع المهام المهنية بعناية الوضع المالي وكذلك الصحة سيكون جيدًا اليوم.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

كن حذرًا أثناء الجدال اليوم، فحتى مشكلة الأنا البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشكلة خطيرة تسبب عدم الارتياح في علاقة الحب و تحلى بالصبر طوال اليوم وتأكد من أن علاقتك سليمة.

بعض عشاق برج الدلو لا يمكن التنبؤ بهم وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل اليوم ويجب على المتزوجين إظهار الرغبة في قبول الزوج و لا تتردد في التعبير عن مشاعرك وتأكد من قضاء المزيد من الوقت معًا.

 

توقعات برج الدلو مهنيا 


أنت منتج اليوم وسينعكس ذلك في تقرير الملاحظات الذي يقدمه مديرك وكن متسقًا في التسليم وتأكد من التعامل مع جميع ضغوط العمل.

لا تدع سياسات المكتب تملي أدائك، ولا يوجد وقت للقيل والقال في المكتب أيضًا وكن حذرًا أثناء التعامل مع العملاء الذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم، وسيسافر بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى مكتب العميل.

سيقضي الجواهريون والأكاديميون والحرفيون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات ومطورو الأعمال وقتًا ممتعًا اليوم ولكن كن حذرًا بشأن المنافسة الشديدة حولهم.
 

توقعات برج الدلو صحيا 


النصف الثاني من اليوم جيد مقارنة بالنصف الأول وقد يشتكي بعض الأطفال من مشاكل متعلقة بالهضم وتعد صحة الفم مصدر قلق آخر و لا تأخذ مشاكل العمود الفقري باستخفاف وقم بزيارة الطبيب على الفور.
 

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