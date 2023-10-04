عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023| اهتم بشريك حياتك

برج الدلو
برج الدلو

أصحاب  برج الدلو  هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (20 يناير – 18 فبراير) ويتميزون بحب الخير والود.

ونستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

ماذا يحدث للجسم عند الامتناع عن تناول الملح نهائيا

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

يدور اليوم حول توجيه طاقتك وإبداعك للمضي قدمًا وحدسك في محله، لذا ثق بغرائزك وخذ المخاطر المحسوبة.

توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي

أنت تشعر بمزيد من الرومانسية والعاطفة اليوم يا برج الدلو و إذا كنت في علاقة، تأكد من إظهار مدى اهتمامك لشريكك فاجئهم بلفتة مدروسة أو بمغامرة عفوية وإذا كنت أعزبًا، فلا تخف من إظهار نفسك ومتابعة شخص يثير اهتمامك والنجوم متوافقة مع الحب اليوم.

توقعات برج الدلو مهنيا

أنت قوة لا يستهان بها في مكان العمل اليوم يا برج الدلو واستخدم أفكارك المبتكرة ومهارات الاتصال القوية لتتولى مسؤولية أي مشروع.

ثق بحدسك وتحمل المخاطر المحسوبة وفقد تؤتي ثمارها كثيرًا،  فقط تذكر أن تتعاون مع فريقك وتحافظ على سلوك إيجابي.


توقعات برج الدلو صحيا


تشعر بالنشاط والدافع للعناية بجسدك اليوم يا برج الدلو و سواء أكان ذلك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو حضور دروس اليوجا، أو الذهاب للجري، تأكد من إعطاء الأولوية للتمرين.

لا تنس التركيز على صحتك العقلية - التأمل أو ممارسة اليقظة الذهنية أو البحث عن العلاج إذا لزم الأمر و بشكل عام، استمع إلى جسدك وافعل ما يناسبك.
 

برج الدلو برج الدلو صحيا برج الدلو مهنيا برج الدلو وحظك اليوم توقعات برج الدلو صحيا توقعات برج الدلو وحظك اليوم توقعات برج الدلو ثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023: تلتقي بأشخاص جدد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 أكتوبر 2023: ارتفع فوق الصعاب

حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفي والمهنى

طعام رخيص وشعبي يحمي من الأمراض المزمنة

عشان تعرف تعالجها صح.. أسباب آلام القدم

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

لن تتوقعها ..أطعمة تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3

طرق علاج سرطان القولون بجميع مراحله

ترشيحاتنا

بعد الإطاحة به.. أول تعليق لـ مكارثي قبل اجتماع الجمهوريين

تفاصيل مثيرة بجلسة أحمد فتوح: طلبات تعجيزية والأهلي يجهز معه سيناريو إمام عاشور

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

مش محسوب على حد .. تعليق مثير من مرشح على عضوية الزمالك |فيديو

3 دقائق ونصف.. موقف محرج لـ شريف عامر على الهواء |شاهد

أخبار مصر.. الحملة الرسمية للرئيس السيسي: إعداد رؤية توافقية بعنوان "هنكمل الحلم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ