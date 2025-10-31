قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك: “نحن نعمل على تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، موضحًا أننا نضع على رأس أولوياتنا دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، من خلال تطبيق منظومة جمركية متطورة تتسم بالمرونة والشفافية، وتواكب أحدث النظم العالمية”.

وتابع أموي، في حوار مفتوح مع ممثلي عدد من الشركات السويسرية المستثمرة في مصر، بالغرفة التجارية السويسرية: “ماضون في تبسيط الإجراءات وتطبيق التحول الرقمي، لتحقيق الحوكمة الكاملة لمختلف إجراءات المنظومة الجمركية، بما يعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحفيز الصادرات، وتيسير حركة البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للميكنة والتطوير المؤسسي”.

وأضاف: “نحن حريصون على تبادل الرؤى مع مجتمع الأعمال السويسري لمعالجة التحديات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، لافتًا إلى توفير كل التيسيرات الممكنة لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، نحو اقتصاد  أكثر استدامة وشمولًا”.

