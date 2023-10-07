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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يتحرك لتعديل عقد محمد عبد المنعم

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات النادي الأهلي من أجل تعديل عقد محمد عبد المنعم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب شوبير :"الأهلي ينوي التحرك لتعديل عقد محمد عبد المنعم حفاظا على اللاعب من العروض الخارجية وغير صحيح كل ما يتردد حول تمرد اللاعب".

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

احمد شوبير بطولة دوري روشن السعودي النادي الأهلي هدف نظيف دوري روشن السعودي فرانك كيسي محمد عبد المنعم

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