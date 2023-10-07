دي حته من قلبي.. إمام عاشور يتغزل في زوجته عبر انستجرام

نشر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر في الصور إمام عاشور بإطلالة رومانسية برفقة زوجته، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وعلق علي الصوره قائلا:"دي حته من قلبي".

وتأهل الأهلي إلى نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.





وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.





وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.





وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.





وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.