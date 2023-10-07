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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محمد رمضان يحيى حفل وطن واحد بأسوان بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

حفل محمد رمضان بأسوان
حفل محمد رمضان بأسوان

قام الفنان محمد رمضان بإحياء حفل "وطن واحد" والذى أقيم على استاد أسوان، بمناسبة ذكرى مرور 50 سنة، على نصر أكتوبر.

وتفاعل الحضور من الشباب والفتيات مع أغانى الفنان العالمى محمد رمضان والذى حرص على تقديم الحفل على أنها "أقوى حفل فى مصر" مقدما التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.

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وطن واحد 

وامتلأ ستاد أسوان الرياضى بالمواطنين رافعين أعلام مصر للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، وتأتى الاحتفالية بعنوان "وطن واحد" وتحت شعار "قوتنا فى وحدتنا".

ويحيى الحفل الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى فرقة بلاك تيما وأيضاً عيسى وأسود، بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وأشرف عطية، محافظ أسوان. 

هذا وتتوالى الإحتفالات بشكل مستمر بمناسبة اليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل مبادرة " وطن واحد " لمجلس القبائل والعائلات المصرية والذى تم تنظيمه بإستاد أسوان الرياضى تحت شعار " وطن واحد .. قوتنا في وحدتنا ". 

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انتصار أكتوبر 

بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الوزارة والمحافظة، والفرقة الموسيقية بلاك تيما، وعيسى وأسود، وأختتم الحفل بتبلوهات غنائية للفنان محمد رمضان ، فضلاً عن كوكبة من نجوم الفن والسينما ، وسط مشاركة واسعة من الشباب ومواطنى أسوان حيث تم تقديم سلسلة من الفقرات الغنائية التى أبهرت الحاضرين.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية لكافة فئات وطوائف المجتمع الأسوانى بهذه المناسبة الغالية والتى تعد رمزاً للإصرار والعزيمة وقوة الإرادة ، ولتكون دائماً مثالاً ونموذجاً نقتدى به لشحذ الهمم وإستنفار الطاقات للعمل سوياً على إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طفرة ملموسة بمختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة ربان السفينة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هناك سلسلة متنوعة من الإحتفالات بهذه الذكرى والمناسبة العزيزة تتضمن فعاليات شبابية وثقافية وفنية لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة والسعادة على أهالى المحافظة .

قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل. 

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